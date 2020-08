Il sindaco di Casal di Principe Renato Natale è positivo al coronavirus. A renderlo noto lo stesso Natale con un post pubblicato su Facebook. «Ero venuto a Milano per stare una settimana con mia figlia e le nipotine - racconta - ma, appena arrivato, ho avuto febbre per cui sono andato al pronto soccorso per il tampone, che è risultato positivo. Per ora resto in quarantena presso l'abitazione di mia figlia qui in provincia di Milano. Intanto sono state già avviate tutte le procedure di sicurezza sia per i contatti parentali che per la casa comunale. Andrà tutto bene, ma intanto vale sempre l'invito ad assumere comportamenti responsabili».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il vicesindaco di Casal di Principe,, ha firmato un'ordinanza con la quale si dispone la chiusura degli uffici comunali per i giorni 31 agosto e 1° settembre al fine di effettuare la sanificazione di tutti i locali. «Siamo tutti sconvolti dalla positività al Covid 19 del nostro sindaco Renato Natale a cui auguriamo un presto ritorno a casa - dichiara Schiavone - ma tutti insieme dobbiamo reagire. Invito pertanto tutti i miei concittadini a rispettare le norme in maniera maniacale, evitare gli assembramenti e indossare sempre la mascherina».