Contabilità economico-finanziaria degli enti locali, al via il corso dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti

Al via il corso di preparazione e aggiornamento rivolto a quanti intendono specializzarsi in materia di enti locali, organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, guidato dal presidente Pietro Raucci. Primo appuntamento lunedì 24 luglio presso la sede dell’Ordine in via Galilei 2 a Caserta, dalle 9,30 alle 13,30.

Il programma nel suo complesso tratta le materie inerenti la contabilità economico-finanziaria degli enti locali e riguarda i vari aspetti connessi ai principali adempimenti che i revisori degli enti locali sono chiamati a svolgere.

Saranno trattati casi concreti. Saliranno in cattedra i docenti universitari ed esperti di contabilità e finanza pubblica Rosario Poliso e Pietro Paolo Mauro, il magistrato Marco Catalano e il dirigente finanziario del Comune di Napoli, Raffaele Grimaldi.

Il corso è riservato ad un massimo di trenta partecipanti ed è in presenza. Il programma si articola in dieci lezioni per complessive 40 ore di formazione ed è valido ai fini dell'iscrizione nell'apposito elenco istituito con decreto del ministero degli Interni, previo superamento del test finale che sarà fornito alla fine di ogni modulo. Chiuse le vacanze estive, gli appuntamenti riprenderanno l'8 e il 29 settembre, il 6 e 20 ottobre per il primo modulo. Quindi, gli incontri del secondo modulo: il 12 e 26 gennaio, il 9 e 23 febbraio e il 15 marzo.