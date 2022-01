La polizia di stato di Caserta, nelle prime ore del pomeriggio di martedì, in Castel Volturno ha tratto in arresto un giovane ventunenne per detenzione illecita di sostanza stupefacente. Gli operatori della squadra volante del commissariato della polizia di Stato di Castel Volturno, nell'ambito dei serrati servizi del controllo del territorio nella zona Fernandez, procedevano al controllo di una persona appiedata, che alla vista degli agenti si dava a precipitosa fuga, lanciando via una busta in plastica, che aveva con sè.

Raggiunto immediatamente dagli operatori veniva bloccato e contestualmente si recuperava la busta gettata dallo stesso in terra pochi istanti prima. Il soggetto veniva accompagnato negli uffici di commissariato della polizia di Stato di Castel Volturno per i dovuti accertamenti di polizia, e nell'esaminare il contenuto della predetta busta, gli operanti rinvenivano della sostanza stupefacente, nello specifico: 70 involucri contenenti 23,4 grammi di cocaina, 107 involucri per un peso complessivo di 46,1 grammi di eroina e 4 bussolotti contenenti 21 grammi di eroina.

Terminati i dovuti adempimenti di polizia giudiziaria, il soggetto veniva tratto in arresto ed associato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, come disposto dalla competente autorità giudiziaria.