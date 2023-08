Due aversani accoltellati nel Salento da un ambulante

Due turisti casertani sono stati accoltellati in spiaggia a Sant’Isidoro e ricoverati in gravi condizioni in ospedale a Copertino. I due ragazzi, di 20 e 21 anni, secondo quanto ricostruito dalle testimonianze dei carabinieri intervenuti sul posto per le indagini, sarebbero stati aggrediti per futili motivi da un uomo di Copertino, venditore ambulante di frutta nella zona. L’episodio si sarebbe verificato nel primo pomeriggio di ieri. Intorno alle ore 16 i due giovani casertani, dopo uno scambio di frasi con l’uomo, sarebbero stati raggiunti dal salentino e colpiti con dei fendenti. Si tratta di ipotesi in attesa del riscontro investigativo. Uno dei due ragazzi è stato ferito gravemente al petto, mentre l’altro è stato colpito sul lato sinistro dell’addome. L’aggressione improvvisa ha scatenato panico e paura tra i passanti e i vacanzieri presenti sulla spiaggia libera nei pressi della Torre di Sant’Isidoro. Dopo lo choc iniziale, compresa la gravità della situazione, i soccorritori hanno contattato la centrale operativa del 118 e le forze dell’ordine. In breve sul litorale sono arrivati i medici del 118, che dopo aver prestato le prime cure ai feriti e stabilizzato il quadro clinico, hanno disposto il ricovero in codice rosso in ospedale a Copertino.

I due feriti medicati in pronto soccorso, sono monitorati dai sanitari del “San Giuseppe”, ma non sarebbero in pericolo di vita.

La prognosi resta riservata. Per i rilievi e le indagini sono intervenuti i carabinieri di Nardò e i colleghi della tenenza di Copertino. I militari hanno raccolto le testimonianze dei presenti e poi ascoltato le vittime in ospedale. In breve le indagini, supportate da alcuni fotogrammi catturati da videocamere installate nell’area, hanno consentito ai carabinieri di individuare il presunto aggressore, un uomo di Copertino già noto alle forze dell’ordine, che informato (il magistrato di turno), dopo le operazioni di rito, è stato denunciato. L’attività investigativa prosegue per fare luce su dinamica e movente dell’accoltellamento.