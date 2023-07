Napoli, due minorenni accoltellati nella notte: è giallo a Poggioreale

Un'altra notte di sangue in città. E, ancora una volta, vittime della violenza sono due giovanissimi: hanno soltanto 12 e 15 anni i due ragazzini ricoverati nella notte in due diversi ospedali napoletani. E le loro ferite, inferte da coltelli, sono riconducibili quasi sicuramente ad un unico episodio.

I fatti. Intorno all'una della notte i carabinieri intervengono – su segnalazione del 118 – nell’ospedale Santobono di Napoli per un 12enne ferito. Poco prima il bambino, proveniente dalla provincia a nord di Napoli e accompagnato da personale medico e dai propri genitori, si presentava con alcune ferite di arma da taglio. Per il 12enne una diagnosi di 15 giorni. Da una prima sommaria ricostruzione pare che i fatti siano avvenuti verso mezzanotte nel quartiere Poggioreale, in via Stadera.

Ignoti, per motivi ancora non chiari, avrebbero aggredito la vittima.

Trascorrono solo dieci minuti, ed ecco giungere - questa volta al Vecchio Pellegrini - un altro minore. I militari dell'Arma intervengono scoprendo che poco prima si era presentato un 15enne ferito accompagnato dai propri genitori. Anche in questo caso la vittima è residente nell’area nord della provincia di Napoli. Il ragazzo è stato medicato per “ferite da taglio gamba sinistra e gluteo sinistro” e dimesso con 10 giorni di prognosi. Da una prima sommaria ricostruzione anche in questo caso l’aggressione da parte di ignoti per motivi ancora non chiari pare sia avvenuta a via Stadera. I carabinieri della compagnia di Poggioreale hanno effettuato un sopralluogo nella strada verosimilmente teatro dell’aggressione e lì – più o meno all’altezza del civico 86 – hanno rinvenuto diverse tracce ematiche. I due ferimenti quindi sembrano essere collegati inquadrandosi in un unico evento.

Lacunosa e piena di contraddizioni la versione fornita agli investigatori dalle giovanissime vittime, che abitano a Casoria, nella stessa strada, e dunque si presume siano amici. I due hanno raccontato di essere stati aggrediti senza un perché da quattro persone con il volto coperto da caschi integrali: versione, questa, alla quale i carabinieri di Poggioreale credono poco. L'aggressione è stata consumata presumibilmente intorno alla mezzanotte davanti al negozio Milleidee, ovviamente chiusoa quell'ora.

L'ipotesi al momento più plausibile è che i due abbiano avuto un litigio con altri ragazzi, poi sfociato nel sangue. Si stanno raccogliendo le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza presenti nella zona.