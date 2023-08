Gli negano l'esenzione del ticket, aggredisce un operatore dell'Asl: denunciato

Disordine a Casal di Principe, dove la polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un uomo già noto alle forze dell'ordine per aver aggredito un operatore della locale Asl. E' successo ieri, quando una volante del commissariato di Casal di Principe è intervenuta poco dopo che l’uomo aveva colpito con calci e pugni l’operatore della struttura sanitaria, in seguito al diniego dell’istanza di esenzione del ticket. Dopo essere stato soccorso dagli operatori del 118, è stato accompagnato all’ospedale di Aversa. E così, l’aggressore è stato denunciato all’autorità giudiziaria per lesioni personali a un pubblico ufficiale.