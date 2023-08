Accoltellato, non vuole farsi curare: sfascia il Pronto soccorso del Maresca

Arriva all’ospedale Maresca accoltellato e con polmone perforato, ma non vuole farsi curare e sfascia il pronto soccorso. Ennesima aggressione al reparto di emergenza-urgenza dell’ospedale di Torre del Greco dove nel pomeriggio un uomo di Ercolano, di circa 46 anni, è arrivato con ferite di arma da taglio e sanguinante. Improvvisamente è andato in escandescenze, ha urlato di non volere che lo visitassero e ha distrutto il triage, colpendo al volto l’operatrice sanitaria in servizio che ha dovuto farsi refertare.

Poi ha cominciato a prendere a calci e pugni la porta del Pronto soccorso seminando panico tra operatori, medici e pazienti. Sono poi accorsi sul posto i carabinieri della Compagnia di Torre del Greco e gli agenti di polizia del locale commissariato che ancora stanno tentando di calmarlo. L’uomo sarebbe stato accoltellato al torace durante una rissa e pare che la sua ira sia stata scatenata dall’assunzione di stupefacenti allucinogeni. «Per ore siamo stati tutti terrorizzati- ha detto un Oss- e non è la prima volta che accade.

Siamo ogni giorno a rischio perché queste aggressioni sono all’ordine del giorno e non c’è alcuna sicurezza».