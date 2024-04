Ricercata da due anni per furto in abitazione, rintracciata dalla polizia

La polizia a Castel Volturno ha arrestato una donna di 24 anni, di origine serba, ricercata in quanto colpita da ordine di carcerazione per una condanna a circa un anno di detenzione, emesso dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli. Il Commissariato di Castel Volturno, in seguito ad attività informativa finalizzata alla localizzazione, ha rintracciato la donna, irreperibile da due anni, in località “Destra Volturno” del litorale domitio.

La condanna è relativa a fatti accaduti sei anni fa, quando la giovane, all’epoca minorenne, tentò un furto all’interno di un’abitazione in un appartamento a Napoli. Rintracciata presso l’abitazione dove aveva stabilito dimora, la giovane è stata arrestata e, al termine delle formalità di rito, accompagnata presso l’Istituto penale per minorenni di Casal del Marmo di Roma, struttura specializzata per accogliere la donna e il figlio di un anno, trovato con lei al momento della cattura.