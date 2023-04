Abbandona un water in strada, incastrato dai video e sanzionato

Abbandona un water in strada ma viene ripreso dalle telecamere e identificato. È accaduto a Santa Maria Capua Vetere, intorno alle 5 del mattino, nei pressi del tribunale. Il responsabile, però, è stato ripreso. E così l'amministrazione comunale, attraverso il comando della polizia municipale, ha provveduto a identificare l’autore, convocandolo e sanzionandolo.



Amarezza da parte dell’amministrazione: «Noi ce la mettiamo tutta, ogni giorno con l’assessore De Riso in prima linea, per rendere la nostra città sempre più pulita, bella e vivibile; ci adoperiamo con tutte le nostre energie per attivare servizi che vanno nella direzione di una città virtuosa ed esultiamo quando tocchiamo con mano risultati che arrivano anche grazie alla collaborazione di tantissimi sammaritani. Ma poi ci cadono le braccia quando una persona, nelle immediate vicinanze del Tribunale, alle 5 di mattina, lascia un water in mezzo alla strada»