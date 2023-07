Il sindaco Negro si è dimesso: «In maggioranza ostacoli insormontabili»

Il sindaco di Capodrise si è dimesso. Da mesi sotto scacco del gruppo "Siamo Capodrise", Vincenzo Negro prova ad uscire dall’angolo.

La nota, inviata a tutti i membri del consiglio comunale, è stata protocollata poco dopo le 13.

«Non ritengo, ad oggi – dichiara Negro – sussistano più i presupposti e le condizioni politico-amministrative per portare avanti il mandato istituzionale conferitomi dalla cittadinanza. Purtroppo, nonostante i numerosi tentativi, non sono riuscito a ricomporre la situazione, ripristinando quella unicità di intenti che aveva caratterizzato il percorso di questa maggioranza. Alla luce di tutto questo – conclude l’ormai ex sindaco – ho rassegnato le mie dimissioni».

Ora, Negro ha venti giorni di tempo per ricostruire una nuova compagine di governo e una nuova giunta e tentare di concludere la consiliatura. In alternativa, c’è l’arrivo di un commissario prefettizio e le elezioni nel 2024.