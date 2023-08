Incidente in galleria a Caserta, investito e ucciso vigilante: 22enne arrestato per omicidio stradale

La galleria della variante Anas bloccata per un cantiere in corso è stato teatro - la notte scorsa - di un grave incidente stradale: il vigilante Tommaso S. di 73 anni residente a Marigliano è stato investito in pieno da un'auto e ucciso. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della stazione di Casagiove che hanno avviato le indagini e ristabilito l'ordine.

A bordo della vettura c'erano due ragazzi, un giovane di 23 anni, al volante, e la sua amica seduta sul lato passeggeri, entrambi feriti e trasportati poi all'ospedale di Caserta.

I carabinieri hanno subito sottoposto agli esami tossicologici il ragazzo alla guida il quale è risultato positivo all'uso di cannabis. E' stato arrestato per omicidio stradale.