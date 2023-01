Sono 2.051 gli ammalati di sclerosi multipla in provincia di Caserta e da qualche settimana possono rivolgersi all’infopoint adibito nel reparto di Neurologia dell’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di



Caserta. Lo sportello è nato grazie alla collaborazione dell’azienda a rilievo nazionale e la sezione provinciale dell’Aism, l’associazione dedicata ai pazienti affetti da sclerosi multipla. «Abbiamo creato insieme questo infopoint in pochissimo tempo per poter dare ai pazienti un’accoglienza che non fosse soltanto sanitaria - ha spiegato durante l’inaugurazione il direttore dell’unità operativa di Neurologia, Stefania Miniello - l’intento è quello della presa in carico generale del paziente e l’obiettivo è quello di stabilire un percorso completo, dato che in questa azienda vi sono sia gli specialisti che gli strumenti utili a far fronte a tutte le esigenze». La diagnosi di sclerosi multipla «riguarda per lo più le donne: il rapporto è di due a uno rispetto agli uomini - ha spiegato Stefania Salzillo, del consiglio direttivo dell’Aism casertana - questo sportello a cui lavoreranno i nostri volontari sarà un supporto per tutti, anche per quei pazienti che oltre alle informazioni di natura sanitaria chiederanno un semplice confronto, una chiacchierata». Presenti anche i vertici della direzione strategica dell’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, il direttore sanitario Angela Annechiarico e il manager Gaetano Gubitosa. «Considero l’integrazione dell’azienda e dell’associazione come un’opportunità - è stato il pensiero del direttore sanitario Annechiarico - opportunità che si moltiplicano se si considera che in questa azienda ci sono tanti specialisti che possono assistere i pazienti. L’obiettivo è quello di costituire una multidisciplinarietà assistenziale, l’integrazione di competenze, in modo da gestire a tutto tondo il caso specifico. Il supporto dell’associazione è fondamentale perché ci permette di avere una visione del paziente che va oltre la sua dimensione clinica». Già sono tanti i consensi che arrivano dalle direzioni di altre unità operative complesse della stessa azienda che vogliono aderire al lavoro di squadra dedicato a questo tipo di ammalati neurologici. Il paziente con sclerosi multipla, «deve avere fiducia nella struttura che l’assiste - ha dichiarato poi il manager Gubitosa - ecco perché parliamo di umanizzazione delle cure: il ‘non sentirsi solo’ del paziente vale tante nella cura del paziente. Questo tipo di iniziative inoltre aiutano l’azienda a dialogare con il territorio in modo da rendersi sempre più accogliente: l’azienda si apre al territorio attraverso le associazioni». L’infopoint nasce allo scopo di supportare e orientare non soltanto i pazienti affetti da sclerosi multipla, ma anche i loro familiari per facilitarli, insieme agli operatori ospedalieri, nella fruizione dei servizi. Al tempo stesso, intende favorire l’accesso diretto degli interessati alle informazioni dell’associazione Aism sulla sclerosi multipla e le diverse patologie correlate, sui problemi collegati, anche di tipo psicologico, sulle risorse di cui il territorio dispone per i malati e le loro famiglie. Consolidando la collaborazione tra l’azienda ospedaliera di Caserta e l’associazione, l’iniziativa mira a favorire un continuo scambio di informazioni tra l’ospedale e l’Aism. Inoltre, offre l’opportunità di garantire ai pazienti un’accoglienza adeguata.

