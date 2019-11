Ultimo aggiornamento: 20:09

Si è chiusa oggi alla Regione Campania la procedura di licenziamento collettivo avviata lo scorso 24 giugno per 350 lavoratori dalla Jabil , multinazionale dell'elettronica con stabilimento a Marcianise, nel Casertano. La vertenza si è chiusa senza un accordo tra l'azienda e i sindacati. Il termine ultimo per licenziamenti è fissato per il 23 marzo 2020.