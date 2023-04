Primo maggio, Lagnese celebra la messa nel quartiere Puzzaniello a Marcianise

Sarà una messa speciale quella che stamattina alle 9 sarà celebrata dal vescovo di Caserta Pietro Lagnese nella chiesa San Giovanni Paolo II in via Clanio, nel quartiere San Giuliano, meglio noto come Puzzaniello, a Marcianise.

Una messa che celebra la festa del lavoro nella solennità di San Giuseppe Lavoratore dedicata a tutti i lavoratori e, soprattutto, a quelli che vivono la precarietà del lavoro e a quelli che il lavoro lo stano perdendo.

Alla celebrazione religiosa saranno presenti anche i lavoratori della Jabil. La messa doveva essere celebrata nello stabilimento di Marcianise ma i proprietari hanno bocciato la proposta per motivi di sicurezza. Intanto da domani scatta l'ultimo mese di cassa integrazione per i dipendenti che rischiano il posto di lavoro