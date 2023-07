L'appello di Ciaramella: «Verità sull'incidente in cui ha perso la vita mio figlio 15 anni fa tra Aversa e Castel Volturno»

«Mi appello ai poliziotti di Aversa e della Stradale di Caserta, affinché dopo 15 anni raccontino la verità sull’incidente in cui ha perso la vita mio figlio Luigi». A 15 anni dall’incidente stradale che vide il figlio perdere la vita, Biagio Ciaramella vuole ancora raggiungere la verità.

«Il 31 luglio – afferma - ricorre l’anniversario della morte di nostro figlio Luigi, per questo intendiamo nuovamente lanciare un appello per invitare coloro i quali quella tragica mattina hanno assistito all’incidente a raccontare i fatti.

La mia famiglia, ormai condannata all’ergastolo del dolore, crede sarebbe giusto, dopo 15 anni, conoscere la verità. Dalla documentazione da noi acquisita sulla dinamica dell’incidente, si evince che ci sono molti punti oscuri in tutta la vicenda».

«Qualcosa quella mattina non è andata così come ci hanno raccontato», dice Biagio Ciaramella. «Ho effettuato dei sopralluoghi nel viottolo di campagna in cui Luigi ha perso la vita, ho notato delle stranezze. Insieme al nostro avvocato Davide Tirozzi e ai nostri periti abbiamo esaminato il fascicolo su mio figlio e notato nelle foto tanti particolari che ci hanno insospettito. Noi vogliamo solo che mio figlio possa riposare in pace dopo 15 anni». Prossima udienza al 25 ottobre.