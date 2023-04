Caserta, Liam Neeson in città per girare un film

Liam Neeson, uno dei più noti e apprezzati attori cinematografici del mondo, sta girando in provinca di Caserta il suo nuovo film, sul quale, peraltro, viene mantenuto il più stretto riserbo. La troupe, con tutti i tecnici, il personale, gli interpreti, è sbarcata in città già da alcuni giorni e ci resterà ancora per oltre una settimana. Il set della produzione pare sia in periferia: le scene e gli esterni del film verranno girati, infatti, a quanto è dato sapere, in una struttura situata fra San Prisco e Santa Maria Capua Vetere. Top secret anche la sua sistemazione alberghiera che, però, pare sia proprio in centro città. Comprensibile, ovviamente, l’attenzione e il riserbo tesi a garantire la privacy dell’attore, altrimenti messa a rischio dal prevedibile entusiasmo dei suoi fan.



Il settantenne attore britannico, che all’inizio di quest’anno è approdato nelle sale americane con la sua interpretazione del famoso detective Marlowe tratto dai fortunati romanzi di Raymond Chandler, sarà invece sugli schermi italiani a fine anno con il quarto episodio della saga “I mercenari”. Nella sterminata filmografia di Neeson, spiccano “Schindler list”, ispirato all’imprenditore eroe che salvò decine di ebrei, per il quale ottenne la nomination all’Oscar come migliore attore protagonista.Caser