Luca Argentero: «La mia carriera? Sono stato fortunato, la bellezza mi ha aiutato. Il GF? Lo feci per soldi»

Luca Argentero è diventato da pochi mesi papà per la seconda volta. L'attore torinese - che ha da pochi giorni compiuto 45 anni - rimane ancora oggi uno dei volti più amati del cinema italiano. Intervistato dal Corriere della Sera, Luca Argentero ha svelato alcuni dettagli sulla sua vita privata e di come sta gestendo la nascita del secondo figlio insieme alla moglie Cristina Marino: «Meno male che io e Cristina siamo abbastanza allenati a darci il cambio di notte», ha scherzato l'attore.

Tanti film alle spalle e una serie Rai (Doc- Nelle tue mani) che lo ha reso il medico più desiderato di tutta Italia, ma ora Argentero ha appena esordito con un nuovo romanzo “Disdici tutti i miei impegni” in cui il protagonista, Fabio Resti, è uno scapolo sciupafemmine: «Mi sono divertito a disegnare un personaggio completamente diverso da me. Anche perché non mi dispiacerebbe farne una serie televisiva e magari firmare la regia», ha spiegato l'attore al Corriere della Sera.

La carriera? «Io sono stato e sono un uomo fortunatissimo. Ho recitato in film diretti da registi come Ozpetek, Comencini o Placido senza aver mai studiato recitazione per un solo giorno della mia vita», spiega Argentero. E ancora: «Mi osservo, mi critico, mi analizzo. E so benissimo che il fatto di essere bello ha aiutato, eccome. Le dirò di più: ho sfruttato la bellezza quando ho potuto», riporta il Corriere.



Luca Argentero ha ripercorso, poi, la sua avventura nel 2003 al Grande Fratello, durata per ben 99 giorni: «Sono passati tanti anni, lo feci per soldi», ha confessato l'attore. Il suo desiderio ora? «Ho scritto il libro perché mi piacerebbe lavorare intensamente ancora per qualche anno, guadagnare abbastanza per vivere bene e far vivere bene la mia famiglia e poi vorrei andare in pensione a 55 anni. Viaggiare con mia moglie, riposarmi, leggere e scrivere libri e sceneggiature. Ogni tanto, poi, fare un film che mi piace ma solo per il gusto di farlo».