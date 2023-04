Perde il controllo dello scooter sulla Statale 7bis, muore centauro di Casaluce

Terribile incidente nella notte sulla Statale 7bis tra Santa Maria Capua Vetere e Teverola nel comune di Marcianise. Un centauro di 23 anni ha perso la vita: si tratta di Mario Montella, originario di Frignano ma residente a Casaluce da qualche anno.

La vittima era in sella a uno scooter, quando per cause ancora in corso di accertamento ha toccato il cordolo della rotonda e ha perso l'equilibrio per finire la sua corsa contro due auto che provenivano dal senso opposto di marcia.

Sul posto sono subito giunti i medici del 118 che hanno tentato di rianimare il ragazzo ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sull'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Marcianise.