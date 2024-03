Minacce, botte e furto di telefonino: denuncia e fa arrestare l'ex compagno a Castel Volturno

Ha denunciato e fatto arrestare il compagno che la maltrattava costantemente, in particolare dopo che quest'ultimo la picchiò e la minacciò impossessandosi del cellulare. I fatti sono avvenuti a Castel Volturno; la donna, dopo aver tanto subito i comportamenti violenti e prepotenti del compagno, lo ha denunciato alla Polizia di Stato attivando le veloci procedure del codice rosso.

Le indagini della Procura di Santa Maria Capua Vetere e del Commissariato di Castel Volturno hanno raccolto elementi tali da far richiedere e ottenere dal pm al Gip l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per stalking e rapina.