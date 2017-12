Minacce al sindaco di San Cipriano d'Aversa: la prefettura dispone vigilanza

Mercoledì 27 Dicembre 2017, 13:12 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 13:12

Vigilanza giornaliera delle forze dell'ordine per il sindaco di San Cipriano d'Aversa Vincenzo Caterino, che la sera della Vigilia di Natale, ha trovato nella buca delle lettere della sua abitazione una missiva, scritta con ritagli di giornale, contenente delle minacce alla sua famiglia e il perentorio ordine: «Ti devi dimettere».Sull'episodio si è svolto ieri, presso la prefettura di Caserta, il Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica cui hanno preso parte il prefetto Raffaele Ruberto e i responsabili provinciali delle forze dell'ordine: è stato deciso di disporre per Caterino, in carica dall'ottobre 2014, una vigilanza giornaliera, con una pattuglie di carabinieri o polizia che monitoreranno quotidianamente l'abitazione del primo cittadino. Caterino, dopo aver ritrovato la lettera, nonostante vi fosse scritto di non rivelare nulla alle forze dell'ordine, si è subito rivolto ai carabinieri; sul caso indaga la Compagnia di Casal di Principe.Caterino spiega «di non aver mai ricevuto minacce». «Per me - prosegue - si tratta di qualche mentecatto disperato che ha provato a turbare la serenità del Natale; non bisogna darla vinta a queste persone, ribadisco ciò che ho detto sin da subito; non ho alcuna paura e continuerò la mia azione amministrativa di rilancio del territorio».