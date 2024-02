Spinge una ragazza di poco più di vent'anni in un cortile, dietro a un portone di un'abitazione di via Sergente Del Monaco, e abusa di lei lontano da occhi indiscreti. Dopo sei mesi, un cantante neomelodico ultrasettantenne, viene "incastrato" dalle telecamere comunali e arrestato dai carabinieri. È questo l'epilogo delle indagini della Procura di Santa Maria Capua Vetere. E così, i militari dell'Arma della stazione locale coordinati dal capitano di compagnia, Raffaele Di Donato hanno eseguito un'ordinanza cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un anziano, residente nel pieno centro di Maddaloni, accusato di molestie sessuali commesse in piena estate.

APPROFONDIMENTI Sedicenne morta dopo la corsa in ospedale La protesta degli agricoltori prosegue in Campania Deve scontare due anni di carcere, arrestato ex affiliato

Il provvedimento è scattato dopo approfondite indagini svolte dai carabinieri, sia sulla base delle dichiarazioni della vittima, ma anche attraverso l'acquisizione dei filmati di telecamere di videosorveglianza, che hanno consentito di identificare il colpevole, accertando che in un caldo pomeriggio di inizio luglio, in un orario con poche persone in strada, aveva approfittato di una donna, abusando di lei sessualmente, mentre la stessa percorreva a piedi la stradina della stazione ferroviaria dal lato di via Napoli.

La ragazza era stata costretta a entrare in un cortile, essendo spinta oltre a un portone: l'uomo l'aveva palpeggiata nelle parti intime nonostante la vittima urlasse cercando di attirare l'attenzione di qualche passante. Dopo non poche difficoltà, riuscì a scappare per poi recarsi in caserma raccontando in lacrime quanto le era accaduto.

L'uomo fu subito indagato a piede libero e da quel momento furono avviate le indagini del caso a trecentosessanta gradi. La donna, ascoltata diverse volte, ha sempre riferito la stessa versione.

L'anziano più di una volta l'aveva seguita e corteggiata senza nascondere il suo interesse anche davanti a qualche amica di lei. Secondo la versione della stessa era ossessionato e ogni qualvolta lei usciva, lui la pedinava anche a bordo di un'auto vecchia e rotta. Alcune volte, l'uomo si era intrufolato anche in qualche locale per seguirla e bloccarla ma la ragazza era sempre riuscita a far disperdere le sue tracce. A luglio poi l'episodio clou che ha fatto scattare da parte della donna la volontà di denunciare l'accaduto. L'uomo, molto conosciuto nella città calatina anche per la sua presenza costante e quasi quotidiana sui social, al momento si trova ai domiciliari in attesa dell'inizio del processo.