Donna cade dal balcone e muore, è giallo sull'identità

Una tragedia si è consumata nella tarda mattinata di oggi in un condominio sulla statale Domiziana nel tratto urbano di Mondragone. Una donna dell'apparete età di quarant'anni si è lanciata dal secondo piano di un palazzo. Trasportata d'urgenza alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, è deceduta nelle prime ore del pomeriggio.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale, guidati dal comandante David Bonuglia, che hanno aperto un'inchiesta. La salma della donna è stata sequestrata, su disposizione della procura della repubblica di Santa Maria Capua Vetere e sarà sottoposta ad esame autoptico per fare chiarezza sulla vicenda.

L'ipotesi privilegiata pare essere quella del suicidio. Sul corpo infatti non sarebbero state trovate tracce di violenza. Ma sarà l'autopsia a chiarire il giallo che sembra avvolgere questa storia.

Intanto gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere nella zona, dalla prima visione delle quali sarebbe emerso che la donna è arrivata sul posto in sella ad una bici. Non sarebbe quella infatti la sua abitazione. L'identità della donna non è ancora stata accertata. Una ricerca è stata avviata anche nella banca dati del Viminale tramite le impronte digitali prese sul corpo.