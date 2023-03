Cade dall'impalcatura in via Musco ad Aversa, muore muratore 32enne

Ennesimo incidente sul lavoro ieri in via San Francesco Musco ad Aversa. A perdere la vita Giuseppe D'Agostino, 32 anni. Teatro dell’ennesima morte bianca un cortile interno di un antico palazzo in pieno centro storico cittadino, in quello che è il quartiere spagnolo del Lemitone, dove l'uomo stava effettuando, per conto della ditta per la quale lavorava, la ristrutturazione di un appartamento.

Il muratore, residente in via San Giovanni nella città normanna, è caduto da una impalcatura per cause ancora da accertare ed è morto. Inutile l'intervento del medici del 118. Saranno ora i carabinieri, intervenuti sul posto, ad effettuare tutti i rilievi del caso per ricostruire quanto avvenuto.

Per questo sono stati già ascoltati i colleghi del 32enne. Intanto il magistrato, che si occuperà delle indagini, ha disposto il sequestro dell'appartamento teatro della tragedia.