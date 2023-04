Un centro di aggregazione, laboratori educativi e una pasticceria artigianale nel bene confiscato alla camorra

Nasce a Casapesenna, in uno dei beni confiscati alla camorra, un centro di aggregazione, laboratori educativi ed una pasticceria artigianale. E’ la cooperativa Maeditactio a portare avanti il progetto. Saranno 5 dipendenti, 2 collaboratori e 3 volontari ad occuparsi della produzione.

“L'ente si costituisce come APS nel 2013 e si trasforma in Cooperativa sociale il 28 aprile 2021 con sede legale a San Cipriano d’Aversa e sede operativa a Casapesenna, nel bene confiscato di Casapesenna destinato a Centro di Aggregazione Giovanile per l'Arte e la Cultura, ricevuto in affido nel 2017 e riqualificato, poi, in Centro Servizi Intergenerazionale nel 2021”. dice Elisabetta Reccia, presidente della Cooperativa.

Maeditactio si propone di contribuire all’educazione integrale e permanente della persona umana lungo tutte le fasi della vita, favorendo la buona fruizione del tempo libero, mettendo a disposizione della comunità dei nuovi “pensatoi”, spazi formativi e informativi, ricreativi e ludici in cui orientare le scelte di vita e promuovere nuove opportunità di crescita culturale e socioeconomica nelle “Terre di Don Peppe Diana”.