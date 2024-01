Napoli Est, un'arena teatrale nel verde: workshop per rigenerare il parco di Ponticelli

Un'arena teatrale completamente avvolta dal verde. É l'idea per recuperare e rendere vivibile una parte del parco comunale 'Fratelli De Filippo' di Ponticelli. La riqualificazione dello spazio sarà portata avanti da residenti, studenti e realtà del territorio attraverso un processo collettivo.

Saranno, infatti, i protagonisti del workshop di autocostruzione e permacultura a rivitalizzare diversi metri quadrati posti al centro del polmone verde di via Malibran e, in particolare, un'area del grande parco che da tempo risultava abbandonata e che ora è stata presa in cura dalla comunità degli ortolani per la necessaria bonifica da sterpaglie e rifiuti.

In particolare, la prima fase del lavoro vede in campo il centro diurno Lilliput che lavora per persone con fragilità legate alle dipendenze e per le quali si attivano percorsi di inserimento lavorativo. La realtà, legata al dipartimento dipendenze dell'ASL Napoli 1 Centro, da diversi anni gestisce gli spazi del parco di Ponticelli dove è stato realizzato l'orto sociale urbano che vede insieme pensionati, studenti, attivisti e semplici cittadini nella cura di numerose terrazze destinate a varie coltivazioni.

Gli appuntamenti del workshop, aperti gratuitamente a tutti, saranno curati da Jolie Rouge APS - Needle Agopuntura Urbana nell'ambito di ALL, Agro Living Lab, progetto della cooperativa sociale ERA con il sostegno dall'Otto per Mille di IBISG, Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, e realizzato in sinergia con le associazioni Jolie Rouge, Gioco Immagine e Parole e Legambiente Campania.

A partire dal prossimo 10 febbraio si terranno laboratori di autocostruzione, giardino commestibile mediterraneo, permacultura e piantumazione di bambuseto. Nel corso delle varie giornate i partecipanti si occuperanno della costruzione di strutture in legno - gli spalti e palco nel nuovo teatro all'aperto - e si dedicheranno alla realizzazione di percorsi nel verde, alla piantumazione di alberi da frutto e del bambuseto. Inoltre, sarà dedicato tempo anche alla realizzazione del pergolato di copertura dei gazebo già esistenti attraverso i cavi per piante rampicanti.





«Questo workshop arriva alla fine di un lungo processo di ascolto e di co-progettazione e mappatura svolto insieme alla comunità territoriale di Ponticelli e alla comunità di ortolani che da diversi anni riqualifica il parco fratelli De Filippo», evidenzia Antonio Pone, coordinatore progetto All per l'associazione Jolie Rouge - Needle Agopuntura Urbana, che insiste: «Quello che vorremmo, dal 10 al 28 febbraio, è di raccogliere di nuovo tutte le forze del quartiere perché tutto ciò che abbiamo progettato si trasforma effettivamente in interventi nel parco che potenzino ulteriormente le possibilità di usufruire di quello spazio verde non solo per attività ricreative e piacevoli ma anche per coinvolgere studenti, universitari, enti del terzo settore e amministrazioni pubbliche nel riqualificare ulteriormente il quartiere Ponticelli».

«Il combinato disposto tra bonifica dell'area superiore dell'orto sociale, workshop di autocostruzione e l'utilizzo degli spazi grazie a spettacoli e altre attività permetterà di vivere l'orto a 360 gradi. Grazie al progetto Agro Living Lab sta nascendo un hub dalle caratteristiche uniche in città», afferma Margherita Aurora, educatrice Centro Diurno Lilliput, che evidenzia: «Questo è dovuto soprattutto alle realtà coinvolte che, grazie alle proprie specifiche, stanno trasformando il paradigma dell'orto che non è più solo legato alla mera coltivazione ma ora ha una vocazione di socializzazione, di design e luogo di convivialità».





Proprio negli ultimi giorni sono emerse novità per la riqualificazione di un'altra area del parco Fratelli De Filippo. Sono stati, infatti, affidati all'impresa i lavori per rivitalizzare gli spazi con fontane, giostre, nuove piante insieme a miglioramenti su illuminazione, videosorveglianza e servizi per i numerosi frequentatori.