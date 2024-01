Napoli, si recupera la "villetta" di Ponticelli: fontana a pavimento e nuove giostre

Giochi d'acqua, nuove giostre e servizi. Passo decisivo per riqualificare il parco 'Fratelli De Filippo' di Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli. Si recupera il polmone verde di via Malibran attraverso le risorse del Piano Strategico di Città Metropolitana.

In particolare, una parte della cosiddetta "villetta" di Ponticelli sarà al centro dei lavori per 283mila euro aggiudicati da Palazzo San Giacomo all'impresa che ha offerto il ribasso del 32,5 per cento. La spesa complessiva dell'appalto è di 357mila euro rispetto ai 500mila messi a disposizione dall’ex Provincia. Saranno essenziali undici mesi per riconsegnare sicurezza e decoro all'area del parco circoscritta dal portico, l'unica pavimentata della struttura di Napoli Est che complessivamente si estende per 122mila metri quadrati, terzo parco più grande in città.

Il porticato sarà riqualificato e ospiterà i bagni, attualmente assenti, per chi frequenta il parco e per gli operatori dell'area mercatale che si svolge settimanalmente in via Califano, strada su cui insiste l'ingresso principale al polmone verde. Si metterà mano a recinzioni, panchine e fontane. Una delle due vasche sarà smantellata per far spazio a un sistema ornamentale a pavimento utile a rinfrescare l’ambiente nei mesi più caldi: sarà una fontana a basso impatto ambientale grazie al sistema di depurazione e filtraggio dell'acqua.







Inoltre, si lavorerà sul verde delle varie aiuole con la rimessa in funzione dell'irrigazione e interventi sulle piante.

E si migliora la sicurezza con nuova illuminazione e diverse telecamere di videosorveglianza. La riqualificazione riguarderà anche l'area giochi che da tempo è negata alle famiglie per pericoli. Sarà arredata con nuove giostre con particolare attenzione ai bambini con disabilità: si provvederà, infatti, all’abbattimento delle barriere architettoniche e all'installazione di giochi inclusivi.

Un'ampia area del parco 'Fratelli De Filippo', separata da quella da riqualificare, ospita numerose terrazze dell'Orto sociale urbano gestito dal Centro Lilliput dell'ASL Napoli 1 Centro in sinergia con associazioni e altre realtà del territorio oltre a singoli ortolani, come pensionati e attivisti. Oltre tale spazio, inoltre, insiste una zona da tempo trascurata che, di recente, è finita alla cronaca per il sequestro delle forze dell'ordine dopo il ritrovamento di rifiuti abbandonati. Altri sforzi sono essenziali per aprire ufficialmente al pubblico l’area destinata ai cani realizzata dal Comune negli anni scorsi ma mai inaugurata, curata spontaneamente da un gruppo di cinofili.