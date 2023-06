Napoli, giostre inclusive e fontana a pavimento nella villetta di Ponticelli

Si accelera per la riqualificazione del parco Fratelli De Filippo di Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli. Il Comune ha avviato l'iter per scegliere l'impresa cui affidare i lavori per intervenire nel polmone verde di via Maria Malibran avendo a disposizione 500mila euro del Piano Strategico di Città Metropolitana così da riportare bellezza e decoro dopo anni di degrado.

I tempi sono quelli della procedura negoziata: si consulano almeno cinque operatori dell'elenco telematico di Palazzo San Giacomo e tra quelli estratti casualmente dalla piattaforma MePa.

L'importo a base di gara è di oltre 413mila euro. Previsti 325 giorni di lavori - circa 11 mesi - per rigenerare una parte della cosiddetta "villetta di Ponticelli". In particolare, si metterà mano all'area della struttura comunale prossima all'accesso da via Malibran.

Giochi d'acqua dal pavimento, giostre inclusive, cura del verde. Il recupero del parco intitolato ai De Filippo passa per diversi interventi così come descritti nel progetto approvato in primavera dalla giunta comunale guidata da Gaetano Manfredi.

Innanzitutto saranno realizzati i bagni - ad oggi inesistenti - a servizio dei frequentatori del bene pubblico e degli ambulanti dell'area mercatale: i servizi saranno realizzati sfruttando una parte del portico in prossimità dell'ingresso di via Califano.

Grazie alle risorse si potrà lavorare per recuperare recinzioni, caditoie, panchine e fontane. In particolare, una delle due fontane esistenti sarà sostituita con un nuovo sistema di vaporizzatore ornamentale: l'acqua fuoriesce direttamente dalla pavimentazione così da creare una particolare atmosfera per i visitatori.





Il nodo più importante è senz'altro quello del verde che beneficerà del nuovo sistema di irrigazione. Si abbattono piante malate e si mette mano alle necessarie potature, specie per gli alberi in prossimità dei porticati. Saranno ripristinati i cavi dei lampioni, installate lampade a risparmio energetico e si porta l'illuminazione anche nelle aree dei portici attualmente buie. La sicurezza sarà garantita grazie alle diverse videocamere che puntano, in particolare, sugli ingressi. Il progetto consentirà di riaprire l'area giochi da tempo negata ai bambini che sarà completamente riqualificata e arredata con nuovi elementi su una coloratissima pavimentazione antitrauma. Si punta alla massima accessibilità per persone con disabilità che beneficeranno di giochi inclusivi: nello spazio giochi si alterneranno panchine e alberature e si prevedono nuove giostre che supportano lo sviluppo delle abilità fisiche, sociali, cognitive e logiche dei bambini alle diverse età.

Da tempo cittadini, associazioni e altre realtà sostengono il recupero e la rigenerazione del parco di Ponticelli. Difatti, una grossa area della struttura è stata trasformata in orti urbani curati dall'ampia comunità di ortolani nata nel 2015 su iniziativa del Centro diurno Lilliput e, proprio questa settimana, è stato avviato il progetto della cooperativa sociale ERA per riqualificare altri diecimila metri quadrati del De Filippo così da creare altre terrazze ma anche spazi di intrattenimento e socialità. L'operato dei residenti è, altresì, evidente anche nella gestione "fai da te" dell'area destinata ai cani che, realizzata dal Comune e mai inaugurata, è quotidianamente vissuta da alcuni residenti che fanno spazi ai loro amici a quattro zampe.