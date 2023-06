Napoli, erba alta e verdi spazi negati: in agonia il parco Troisi di San Giovanni

Si passeggia tra erba alta, aiuole e vialetti sporchi nel parco comunale Massimo Troisi di San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli. In attesa dell'avvio della riqualificazione, prevista da tempo, nessuno cura le aree verdi del polmone di Napoli Est che è in pessime condizioni.

Centoventimila metri quadrati di verde a ridosso delle palazzine di Taverna del Ferro, di tre scuole e degli uffici comunali, il parco di viale 2 Giugno - nato nel periodo della ricostruzione post terremoto del 1980 - vive una fase critica già da alcuni anni per l'assenza di manutenzione e per la mano di vandali e delinquenti.

Nelle ultime settimane, in particolare, è evidente la mancanza di cura delle numerose aiuole, dei prati e degli ampi spazi in cui vivono numerose essenze arboree. L'erba e la vegetazione sono cresciute così rigogliose da rendere impossibile anche godersi le zone d'ombra donate dai tanti alberi.

Il verde fittissimo raggiunge i viali che quotidianamente sono frequentati da numerosi atleti e da chi, come tanti residenti, intende godersi una passeggiata all'aria aperta. Non va meglio per i più piccoli: la vegetazione, infatti, invade anche l'area delle giostre rendendo difficile e pericoloso l'accesso ai vari giochi, usurati e più volte danneggiati dai vandali. Questi ultimi, in più occasioni, si sono accaniti sui bagni e su diversi manufatti del parco. Altri danni e pericoli, invece, dipendono dall'usura e dalla mancanza di manutenzione: così resta "chiusa" la collinetta artificiale a ridosso del laghetto per i pericoli dovuti agli alberi.

Lo spazio che, più degli altri, evidenzia la necessità di interventi è il laghetto. L'invaso di ottomila metri quadrati è vuoto da anni, riempito per pochi centimetri soltanto durante i giorni di pioggia intensa. Ora la vasca è quasi tutta al secco in attesa dello sperato, e annunciato, recupero. Difatti, i prossimi lavori di riqualificazione - quelli da un milione di euro concessi da Città Metropolitana attraverso il Piano Strategico - dovrebbero prevedere anche il ritorno del laghetto dopo l'ipotesi di farne uno spazio per attività sportiva che ha visto contrari associazioni e cittadini della zona.

Le attuali condizioni di degrado del parco Troisi di San Giovanni a Teduccio sono state evidenziate, nel corso dell’ultima riunione dell'aula di via Verdi, dal consigliere comunale Aniello Esposito. La denuncia è arrivata anche dal consigliere della VI Municipalità Luigi Limatola che ha illustrato - a distanza di oltre un anno dall'iniziativa di pulizia simbolica del bene pubblico insieme ad associazioni e cittadini - la difficile situazione del parco Troisi direttamente all'assessore comunale al verde Vincenzo Santagada nel corso dell'iniziativa per la presentazione del nuovo servizio di igiene urbana avviato nella zona orientale della città.