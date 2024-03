La Cucinotta e Troisi: «Dopo 30 anni il Postino è ancora studiato all'estero»

"I ragazzi, che allora non c'erano, devono sapere chi era Massimo. All'estero viene studiato nelle più rinomate università sia di cinematografia che di tutte le discipline e anche nelle scuole, dove si studia spesso cinema e teatro". Lo ha detto Maria Grazia Cucinotta, rispondendo alle domande dei cronisti sui trenta anni de Il postino, ultimo film con Massimo Troisi (fu candidato a cinque Oscar e vinse per la colonna sonora), nel corso della presentazione a Viale Mazzini del film Il Meglio di Te, di cui è protagonista con Vincent Riotta in prima visione su Rai1 il 3 aprile con la regia di Fabrizio Maria Cortese. Cucinotta, giovane protagonista femminile di quel film che la rese celebre in tutto il mondo, fu scelta proprio da Troisi.

L'attrice messinese, che dice di aver vissuto molto all'estero e di aver girato negli ultimi anni pochi film, essendosi dedicata più alla produzione, soprattutto in Cina, ci tiene a sottolineare che "oggi, purtroppo, i giovani italiani non sanno nemmeno chi siano De Sica o Fellini; non studiano cinematografia mentre negli Stati Uniti si studia Il Postino".

"Penso bisognerebbe inserire nelle scuole un'ora di cinematografia a settimana perché anche quella è la nostra cultura - aggiunge -, anche perché il cinema italiano non ha nulla da invidiare a nessuno.

Abbiamo grandissimi, registi, interpreti, sceneggiatori, costumisti, non siamo secondi a nessuno. E poi, già che ci siamo, farei fare agli studenti anche scuola di teatro".