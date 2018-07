Domenica 29 Luglio 2018, 18:59 - Ultimo aggiornamento: 29-07-2018 20:00

Baia Domizia. Cinque ragazzi accoltellati, tutti indagati per rissa aggravata: questa è la sintesi che viene fuori dalla ricostruzione di una maxi rissa scoppiata fra due gruppi di ragazzi di Marcianise e Casal di Principe. La baruffa è successa ieri notte in via dei Pini in località Baia Domizia a Cellole, nel cuore della movida del litorale casertano. Uno sguardo di troppo, uno schiaffo lanciato da un ragazzo su di giri per via della birra e sono volati schiaffi e pugni, ma qualcuno ha sfoderato, in maniera inaspettata, due coltelli a serramanico colpendo cinque giovani di un'età compresa fra i 18 e i 22 anni. Sul caso sta indagando la polizia del commissariato di Sessa Aurucna, ora sulle tracce degli aggressori.