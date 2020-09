Condanna a nove anni per don Michele Mottola, il sacerdote napoletano arrestato per abusi sessuali su una bambina di tredici anni a Trentola Ducenta, nel casertano. La sentenza, emessa quest’oggi dal tribunale di Napoli Nord, gip Vera Iaselli, accoglie in toto il complesso quadro accusatorio messo insieme dalla procura diretta da Francesco Greco. Il verdetto è frutto della denuncia della vittima che, in un primo momento, non fu creduta neanche dai familiari.

LEGGI ANCHE Pedofilia nella Chiesa, ora procedure standard: i vescovi denuncino a polizia e magistrati

Successivamente, la bimba registrò di nascosto gli incontri col prete con un telefonino. Mottola confessò poi dinanzi al vescovo di Aversa, Angelo Spinillo. La Diocesi provvide ad informare la Procura di quanto accaduto. Di qui l’indagine lampo sfociata nella condanna di oggi. La richiesta del pm, Paolo Martinelli, era stata di 9 anni e 6 mesi. Il tribunale ha anche riconosciuto alla parte lesa un risarcimento danni a carico dell’imputato

Ultimo aggiornamento: 16:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA