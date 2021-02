FRANCOLISE - Fanno irruzione in un'abitazione, picchiamo e rapinano due coniugi ma vengono bloccati dai carabinieri durante la fuga. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone, nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno proceduto all’arresto per tentata rapina, lesioni e violazione di domicilio in concorso, di L.F. 30 anni, residente a Francolise, B.F. 31 anni, e V.G. 24 anni, residenti a Mondragone.

APPROFONDIMENTI IL CASO Aversa, scoperto ordigno della guerradurante le pulizie di uno... LA CAMORRA La caserma dell'Arma nella casaconfiscata ad Ernesto Bardellino



I militari dell’Arma, a seguito di immediati accertamenti, hanno bloccato i tre quali autori, nella frazione Montanaro di Francolise, della tentata rapina in abitazione, ai danni di due coniugi del luogo.



Nell’occasione i malviventi sono stati messi in fuga dall’imprevista reazione delle vittime sorprese durante sonno.



I fuggitivi si sono allontanati dall’abitazione a bordo di un autovettura che è stata poco dopo intercettata dai militari dell’Arma nel centro cittadino. Le vittime a seguito del tentativo di rapina, hanno riportato contusioni a volto, giudicate guaribili dai sanitari rispettivamente in giorni 5 e 2. L’autovettura in uso ai rapinatori è stata sottoposta a sequestro.



Ultimo aggiornamento: 11:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA