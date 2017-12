Venerdì 29 Dicembre 2017, 12:55 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 12:55

Apertura straordinaria della Reggia di Caserta il 2 gennaio 2018. La Direzione della Reggia ha disposto l'apertura al pubblico del complesso vanvitelliano martedì 2 gennaio, giorno di chiusura settimanale, «per venire incontro alle esigenze dei numerosi turisti». Il complesso resterà chiuso il 1° gennaio. Dal mese di gennaio inoltre entreranno in vigore i nuovi orari di visita: per il Parco Reale apertura alle 8.30, ultimo ingresso ore 15, chiusura ore 16; per il Giardino Inglese apertura alle 8.30, ultimo ingresso alle 14, chiusura alle 15. Gli appartamenti storici saranno aperti con i consueti orari, dalle 8.30 alle 19.30, ultimo ingresso alle ore 19.