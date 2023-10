Mastella: «Hortus, nuove aperture straordinarie»

«La prima apertura straordinaria dell'Hortus Conclusus ha avuto un ottimo successo. Ieri sera il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi ha visitato, in forma privata, il sito apparezzandone il fascino unico e l'elegante bellezza», così il sindaco di Benevento Clemente Mastella che ha annunciato: «In ragione del successo della prima apertura straordinaria proseguiremo su questa direttrice. Sabato 14 ottobre l'Hortus sarà aperto dalle 18 alle 22 e aggiungeremo un'apertura domenicale dalle 9 alle 13».

Presto, ha concluso il primo cittadino, saranno disciplinati in maniera organica orari giornalieri di apertura e modalità di ingresso. Mastella si è recentemente detto contrario all'introduzione di un biglietto d'ingresso, se non nella misura simbolica di un euro, anche per un intero nucleo familiare. Resta la necessità di individuare opportune forme di vigilanza e protezione per il sito, che sarà interessato anche dal potenziamento della rete cittadina di videosorveglianza.