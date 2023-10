Visita notturna del ministro Piantedosi con Mastella all'Hortus Conclusus

Il ministro dell’ Interno Matteo Piantedosi, dopo aver ritirato a Pietrelcina il premio Padre Pio, ha visitato in città in serata l ‘Hortus Conclusus realizzato da Mimmo Palladino dopo il restauro e l’inaugurazione svoltasi lo scorso 2 ottobre alla presenza del ministro Gennaro Sangiuliano. Era accompagnato dal sindaco Clemente Mastella e dal prefetto Carlo Torlontano. L’architetto Iadicicco ha illustrato il nuovo assetto dato all’Hortus. Il ministro ha mostrato grande interesse verso questa realizzazione. L'Hortus, illuminato, è particolarmente suggestivo e rappresenta ora uno dei punti di forza su cui l'amministrazione Mastella fonda il rilancio della cultura e del turismo in città