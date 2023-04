Con la truffa del phishing le svuota il conto corrente a San Prisco

Aveva usato il sistema del “phishing” ed era riuscita a ottenere le credenziali di accesso all’area “home banking” della vittima che, in pochissimo, si è vista svuotare il proprio conto corrente. La cinquantacinquenne di Santa Maria Capua Vetere è stata smascherata ed arrestata dai carabinieri della stazione di San Prisco nel pomeriggio di ieri. I continui prelievi di denaro contante e le movimentazioni sospette di bonifici in suo favore, provenienti da un conto corrente sul quale erano state eseguite operazioni non autorizzate, per un importo superiore a 30.000 euro, hanno messo in guardia il direttore della filiale di un istituto di credito di San Prisco che, nella mattinata di ieri, ha segnalato la cosa ai carabinieri della locale stazione.

Gli immediati accertamenti hanno permesso di smascherare la truffatrice che, attraverso artifizi e raggiri posti in essere con l’invio di email ingannevoli volte alla fraudolenta acquisizione dei dati personali e bancari, aveva effettuato bonifici in suo favore dal conto corrente di un’ignara vittima che, accortasi dell’ammanco, aveva segnalato al suo istituto di credito la movimentazione irregolare.