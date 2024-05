“Io filosofo”, studentessa dell'Isiss “Amaldi Nevio” riceve menzione

Gli studenti dell'Isiss “Amaldi-Nevio” di Santa Maria Capua Vetere, guidato dalla dirigente scolastica Rosaria Bernabei, ieri in trasferta a Benevento per partecipare all'ultimo incontro in programma quest'anno del “Festival filosofico del Sannio”. I ragazzi della sezione M e una classe del classico hanno partecipato alla lectio di Roberto Vecchioni, che al termine ha premiato i vincitori del concorsoo “Io filosofo”. Tra i destinatari dei riconoscimenti, un'alunna della quinta M dell'indirizzo scienze umane, Concetta Cecere, che ha meritato una menzione per aver trattato temi significativi.

Sono stati coinvolti nel contest otto studenti, selezionati attraverso prove interne al termine di un percorso di consolidamento dei contenuti delle lectiones del festival, che quest'anno aveva come tema "Il linguaggio". Il corso di consolidamento è stato tenuto dalla docente Vittoria Simone in una full immersion pomeridiana durata tre giorni.

In tutto sono stati 76 i ragazzi che hanno partecipato a tutti gli incontri, alcuni in presenza (con Umberto Galimberti e Dacia Maraini), altri a distanza.

Ieri gli allievi dell'Isiss sammaritano, dopo aver sostenuto la compagna Cecere, al termine della premiazione hanno partecipato alla Giornata dell'Intelligenza Artificiale, organizzzata da Unisannio. Il folto gruppo è stato accompagnato, oltre che dalla professoressa Simone, anche dalle docenti Patrizia Rosmino, Laura Baldi, Alba Santoro e Rosaria Racioppoli. Le visite storico-archeologiche sono state curate da Clemente Ciarmiello.