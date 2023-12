È morto schiacciato sotto il suo trattore un anziano agricoltore, originario di Giugliano in Campania, di cui la famiglia non aveva più notizie dalla sera precedente. L'uomo, Pasquale Pirozzi, sessantenne, è stato trovato ieri mattina da una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta in un canale in via Massereola, nella periferia di Pastorano. Avviate le ricerche, i pompieri hanno impiegato poco tempo per localizzare il mezzo agricolo, ribaltatosi per cause ancora in corso di accertamento in un appezzamento di terreno, non molto distante da quelli coltivati dalla vittima. Il corpo esanime del contadino, rimasto incastrato sotto al trattore, è stato liberato grazie anche all'ausilio di una gru. Lo stato di incoscienza dello sfortunato agricoltore ha fatto subito temere il peggio.

Il personale del 118, giunto sul posto con un'ambulanza, non ha purtroppo potuto far altro che constatarne il decesso. Il sessantenne potrebbe essere deceduto sul colpo, ma non si esclude neppure che sia rimasto agonizzante diverse ore prima di spirare. Saranno gli esami autoptici a chiarirlo. La salma è stata trasferita, nel frattempo, presso l'istituto di medicina legale dell'ospedale "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta, a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'autopsia fornirà senz'altro ragguagli ulteriori sulla vicenda. In merito alla dinamica del tragico ribaltamento, viene mantenuto al momento massimo riserbo, ma l'ipotesi più plausibile appare quella di un evento accidentale. L'agricoltore, per la presenza di sterpaglie a ridosso del canale, potrebbe non essersi accorto - mentre guidava il trattore - del condotto, all'interno del quale è poi precipitato.

La notizia della drammatica morte del contadino, molto conosciuto nel territorio di Pastorano, ha lasciato sgomenta due comunità, quella giuglianese e pastoranese. L'agricoltore aveva, infatti, una tenuta campestre e alcuni appezzamenti di terreno, adibiti a frutteti, in una zona periferica di Pastorano. Era facile vederlo in giro a bordo del suo trattore tra uno spostamento e l'altro. «Siamo vicini alla famiglia - ha dichiarato il sindaco di Pastorano Vincenzo Russo - alla quale rivolgo, a nome della comunità, sincero cordoglio. Pasquale era grande lavoratore, sempre nei campi per portare avanti, con infaticabile dedizione, la sua attività».