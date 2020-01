Scoppia incendio in un negozio, fumo nero nel rione: vigile sviene

Erano intervenuti per l'incendio di una canna fumaria di un camino, ma una volta sul posto i vigili del fuoco di Caserta e Aversa hanno capito che si trattava di ben altro: alle ore 19 e 45 è scoppiato un enorme incendio all'interno di un negozio di materiale agricolo e di pavimenti in via nazionale Itr a Villa di Briano. La squadra di vigili sta ancora lavorando per mettere in salvo le abitazioni vicine, uno dei vigili è anche svenuto e sul luogo dell'incendio si è precipitata l'mbulanza del servizio 118. Sulle cause dell'incendio dell'esercizio commerciale sono in corso accertamenti. Il traffico è stato bloccato per aiutare le operazioni di spegnimento. © RIPRODUZIONE RISERVATA