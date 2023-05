Scudetto del Napoli, esplode la festa dei tifosi in tutta la provincia

Strade colorate di azzurro e bianco a Caserta e in ogni angolo di Terra di Lavoro. Il Napoli campione ha riempito le vie centrali della città di Caserta, come via Roma, dove sono stati esplosi dei petadi fra la folla: da Santa Maria Capua Vetere a Mondragone, da Aversa a Trentola Ducenta, fino a Maddaloni e nella Valle di Suessola, è un continuo strombazzare di clacson e sfilate. Il terzo scudetto del Napoli ha riempito di gioia le piazze: botti, fuochi pirotecnici e caroselli in centro per festeggiare la vittoria.

In molti paesi sono stati allestiti degli schermi giganti, come quello installato in Piazza Falcone e Borsellino (Parco De Lucia) a Santa Maria a Vico. Fra la confusione generale è stato registrato anche un incidente stradale nel cuore della città della Reggia.

A Santa Maria Capua Vetere il club di tifosi locali “Smcv Azzurra”, multato nei giorni scorsi dal Comune per aver imbandierato il corso senza avere tutte le autorizzazioni, sta festegiando in sede per poi recarsi al murales di Maradona realizzato in estate. Nella città dell'Anfiteatro era stata istitutita anche l'area pedonale e il divieto di vendita e consumo di alcolici e superalcolici e altre bevande in vetro o lattine nelle aree pubbliche.

La Prefettura aveva chiesto al Comune di Caserta, inoltre, l’emissione di un’ ordinanza che avrebbe imposto, anche in questo caso, il "no" alla vendita di bevande. L’ ordinanza del sindaco Carlo Marino era stata pubblicata qualche giorno fa e resterà in vigore fino a lunedì. Disattesa la raccomandazione di non usare i petardi.

Anche i siti monumentali hanno partecipato alla gioia: sulla pagina ufficiale della Fondazione Carditello (San Tammaro) è comparso un post: «Da oggi il Real Sito di Carditello è un po’ più azzurro». Nella foto pubblicata si vede la facciata del sito reale dei Borbone illuminata di azzurro.