Festa per lo scudetto a Caserta senza fuochi d'artificio e niente bevande in vetro

Il sindaco Carlo Marino ha emesso un’ordinanza, valida per il 3 e il 4 maggio, tra le 22 e le 4, che prevede il divieto di vendita per asporto, anche tramite distributori automatici, nonché di somministrazione, di bevande in bottiglie di vetro e lattine.

La somministrazione da parte degli esercizi pubblici potrà avvenire solo in bicchieri monouso biodegradabili. Il provvedimento è stato adottato in vista dei possibili festeggiamenti per la vittoria dello scudetto del Napoli, che potrebbe concretizzarsi stasera o domani sera.

Nell’ordinanza, che si intende revocata qualora la vittoria dello scudetto dovesse essere rinviata, è presente anche il divieto assoluto di consumare bevande in bottiglie di vetro e lattine nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico di tutta la città. Il divieto non trova applicazione quando il servizio di somministrazione con la conseguente consumazione avvenga all’interno del locale. Vietato l’uso di fuochi artificiali, petardi, botti e razzi.