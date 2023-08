Al via la rivoluzione per la mobilità cittadina che, a settembre, sarà stravolta dall'ingresso della società K City. Un primo assaggio, oltre alle operazioni per le installazioni dei nuovi parcometri (fino al 3 settembre sosta gratuita), si può vedere in via G.M. Bosco, nel tratto tra via Fratelli Rosselli e piazza Cattaneo. Qui si sono conclusi da poco i lavori di posa del nuovo manto d'asfalto. La strada rientrava infatti nel piano predisposto dall'ufficio tecnico ma, come notato anche dai residenti, il percorso è stato ripristinato a metà con i lavori che hanno interessato solo il senso di marcia verso piazza Cattaneo. Nessun imprevisto o cantiere interrotto, come confermato anche dall'assessorato ai Lavori Pubblici. I lavori sono stati eseguiti solo su una corsia perché così era stato programmato e deciso a causa delle condizioni particolarmente dissestate. Sull'altra metà della strada si interverrà nel secondo piano asfalti che dovrebbe essere annunciato in autunno. Non è da escludere che sulla strada si possa tornare ad intervenire visto che le porzioni non riasfaltate presentano delle crepe. Con la nuova segnaletica orizzontale, inoltre, non sono ricomparse le strisce per i parcheggi a pagamento che andranno rimodulate da K City che, proprio in via G.M. Bosco, dovrà realizzare uno dei previsti prolungamenti della rete ciclabile cittadina oltre a provvedere all'installazione delle nuove colonnine per la sosta già iniziata.

E tutto il mese di agosto non sarà un periodo di riposo per le maestranze come sottolineato dall'assessore Massimiliano Marzo che ha ricordato gli ultimi interventi realizzati: il completamento dei lavori in via Marconi (il cantiere era stato interrotto per permettere l'ammodernamento della rete di pubblica illuminazione) e il ripristino delle basole in piazza Duomo, via Mazzocchi e via Ferrante dove pedoni e ciclisti rischiavano di inciampare e cadere. «Stiamo intervenendo - dice - per fare fronte alle numerose criticità della pavimentazione stradale. Interventi attesi da anni che finalmente si concretizzano e che proseguiranno anche nelle altre strade del centro storico. Un passo alla volta e miglioriamo la città». Altra buona notizia per la mobilità arriva dall'Anas impegnata nei lavori di potenziamento della regimentazione idraulica nella galleria "Parco della Reggia" della variante. Dal 27 luglio, giorno in cui sono iniziati i lavori che vedono interdetta la corsia in direzione Maddaloni, si sono moltiplicati i problemi di circolazione a Ercole e Sala, dove si sono riversati i mezzi pesanti. Particolarmente grave la situazione a Sala dove i blocchi alla circolazione sono stati numerosi.

Chi temeva che i disagi potessero proseguire anche a settembre con la riapertura delle scuole può tirare un sospiro di sollievo. I lavori nella galleria procedono come da programma e alla metà di agosto il cantiere sarà "ribaltato" con la chiusura della corsia in direzione Santa Maria Capua Vetere per altri venti giorni. «L'esecuzione dell'intervento nel corso dell'estate è stata precedentemente programmata da Anas anche in accordo con il territorio, sotto l'egida della Prefettura, proprio allo scopo di non gravare sui flussi di transito del pieno periodo lavorativo e scolastico» fa sapere l'azienda. Attuati anche gli interventi di potenziamento della segnaletica per le deviazioni dei mezzi in transito sulla variante anche questi concordate con enti e istituzioni locali. Uno dei problemi che si era manifestato nei primi giorni di chiusura è stato proprio quello della segnaletica con i divieti di transito ai tir già installati sul territorio comunale in via Tenga all'intersezione con la rotonda di San Leucio. Cartelli poco visibili per i mezzi in arrivo dalla variante e che tentavano di aggirare il blocco causato dai lavori. Sul tema erano intervenuti anche i consiglieri comunali dei gruppi "Zinzi per Caserta" e "Prima Caserta" (Donato Aspromonte, Maurizio Del Rosso, Alessio Dello Stritto, Elio Di Caprio e Fabio Schiavo) che a inizio mese avevano presentato una interrogazione urgente. L'intento era quello di segnalare i problemi relativi alla segnaletica ritenuta insufficiente e ottenere, dall'amministrazione comunale, un intervento per ridurre ulteriori disagi nelle due frazioni.