Nell’ambito delle attività di repressione e prevenzione dell’abbandono illecito di rifiuti provenienti da utenze domestiche, industriali e agricole, mirate anche alle discariche abusive del raggruppamento Campania dell’esercito Italiano, secondo le direttive stabilite dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell’ambito della Terra dei Fuochi sono state svolte le seguenti operazioni interforze con i locali corpi di polizia municipale di controllo straordinario contro lo smaltimento illecito e sulla prevenzione di roghi industriali, artigianali e commerciali.

A Cicciano una pattuglia dell’esercito Italiano congiuntamente a una pattuglia della polizia municipale di Frattaminore, effettuavano controlli realizzando i seguenti risultati: 22 persone identificate di cui una sanzionata per violazione del codice della strada. Ad Afragola due pattuglie, effettuavano controlli realizzando i seguenti risultati: 14 persone identificate di cui una sanzionata per violazione del codice della strada. A San Tammaro due pattuglie effettuavano posti di controllo realizzando i seguenti risultati: 21 persone identificate di cui tre sanzionate per violazione del codice della strada.

L’attività si inquadra nelle azioni di primo e secondo livello che si aggiungono ai settimanali action day, secondo la programmazione definita dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell’ambito della cabina di regia della Terra dei Fuochi, sempre con il coordinamento delle prefetture di Napoli e Caserta.