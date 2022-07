Tir sbanda e finisce fuori strada in A1: estratto dalle lamiere dai pompieri

CAPUA - Una squadra dei Vigili del fuoco di Caserta è intervenuta sull’autostrada A1 tra il casello di Santa Maria Capua Vetere ed il casello di Capua, al Km 728+400 in direzione Nord, per un’incidente stradale con un’autoarticolato coinvolto.

I Vigili del Fuoco, una volta giunti sul posto, hanno soccorso un uomo di circa 60 anni di nazionalità straniera che, sbandando con il proprio autotreno per cause ancora da accertare, finiva la sua corsa sulle barriere laterali della strada. I Vigili del Fuoco, dopo aver tagliato le lamiere della cabina con le attrezzature loro in dotazione, sono riusciti a liberare la persona ferita e a consegnarlo alle cure del 118 presente sul posto con un’ambulanza. Successivamente i Vigli del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo per il successivo recupero.

Sul posto è intervenuta anche un’autogru proveniente dalla sede centrale del Comando per le operazioni di supporto alla squadra intervenuta. L'autostrada è stata chiusa il tempo necessario alle operazione di sgombero.