Dal furto di legna a opera di tre donne (una minorenne) alla denuncia di un ragazzo controllato con un tirapugni di ferro, molto pericoloso, di solito utilizzato per spaccare i denti e ferite. Inizio settimana movimentato per i carabinieri della provincia di Caserta, impegnati ad Aversa e dintorni. I militari dell’Arma - coordinati dal tenente colonnello Michele di Mario - hanno denunciato un giovane trovato con un tirapugni e di un martelletto frangivetri in auto, a Gricignano di Aversa. I due oggetti sono stati sequestrati.

Durante il consueto controllo del territorio, anche un 35enne di Aversa è stato denunciato perchè da diverso tempo, a causa della sua dipendenza da stupefacenti, aveva minacciato con continue richieste di denaro il padre; quest'ultimo lo ha poi denunciato. A Parete, invece, nel corso del fine settimana, i carabinieri della compagnia e della locale stazione, hanno denunciato in stato di libertà tre donne, ritenute responsabili del reato di furto: sono state fermate mentre rubavano del legname disposto dal proprietario sul suo terreno in località «centore» tra i comuni di Trentola Ducenta e Parete.