Trekking sul monte Tifata, podisti trovano una bomba della Seconda guerra mondiale

Un ordigno bellico è stato trovato in una zona pedemontana impervia del monte Tifata, nel territorio di San Prisco. La bomba, un colpo di mortaio di fabbricazione americana risalente alla Seconda Guerra Mondiale, è stata notata da alcune persone intente a fare trekking: la zona in cui è stata trovata non è raggiungibile con mezzi ma solo a piedi.

Ovviamente, la, informata del ritrovamento, ha richiesto l'intervento degli artificieri. L'ordigno è stato rimosso e fatto brillare in tutta sicurezza questa mattina.