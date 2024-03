“Un’Estate da BelvedeRE”, IX edizione del festival a Caserta, special guest Carolina Benvenga attrice e conduttrice in scena con “Un’estate favolosa”

Dopo il successo del tour natalizio, Carolina Benvenga torna in scena con “Un’estate favolosa”, un nuovo spettacolo all’insegna della musica e del divertimento per i più piccoli e le loro famiglie. Venerdì 5 luglio si esibirà alle ore 20.15 al Belvedere di San Leucio, a Caserta, alla IX edizione del festival “Un’Estate da BelvedeRE”, diretto da Massimo Vecchione e organizzato da Lwr S.r.l. con la supervisione artistica di Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, in partenariato con il Comune di Caserta.

I biglietti per questo nuovo spettacolo, con la regia di Morena D’Onofrio e le coreografie di Fiorella Nolis, sono già disponibili in prevendita su Ticketone e Go2. Lo spettacolo “Un’estate favolosa” è prodotto e distribuito da Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci.

Carolina nel 2012 sceglie di dedicarsi alla conduzione e al mondo dei bambini, iniziando un percorso all'interno di Rai Kids. Con la sua empatia e la sua spontaneità, conquista le famiglie italiane. Protagonista e conduttrice de “La posta di YoYo”, programma di punta del canale dedicato ai ragazzi, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, ha all'attivo anche diverse collaborazioni con Lo Zecchino d'Oro, un film per il cinema e la pubblicazione di tre libri per bambini.

Grazie ai messaggi positivi e educativi che riesce a trasmettere con i suoi video e nei programmi tv di cui è la protagonista, Carolina diventa una sorta di Mary Poppins 2.0: educatrice stravagante, come una sorella maggiore, idolo sul piccolo schermo e su YouTube per le famiglie e per i bambini, che con lei sognano, si divertono e imparano a giocare con la fantasia.

È reduce da un tour nei teatri di tutta Italia con il suo spettacolo natalizio “Un Natale Favoloso… a Teatro” e lo scorso dicembre ha condotto, insieme ad Andrea Dianetti, le prime due puntate dello Zecchino D’Oro andate in onda su Rai1.

Lo spettacolo di Carolina Benvenga a Caserta si aggiunge al cartellone di “Un’Estate da BelvedeRE 2024” che quest’anno si terrà in due venue, entrambe dichiarate dall’Unesco patrimonio dell’Umanità. Oltre alla classica location del Belvedere di San Leucio, infatti, ci saranno eventi anche a settembre in Piazza Carlo di Borbone, nella suggestiva cornice della Reggia di Caserta.