Maurizio Pietrantonio confermato direttore generale della Fondazione Ravello per il prossimo triennio. Al termine della procedura di selezione mediante avviso pubblico, la commissione esaminatrice composta dagli avvocati Almerina Bove (capo di Gabinetto del presidente della Regione Campania e componente il consiglio d'indirizzo della fondazione) e Lorenzo Lentini (presidente del cdi) col sindaco di Ravello Paolo Vuilleumier, si è espressa all'unanimità all'esito dello scrutinio dei quattro curricula presentati. Consigliere di amministrazione del Teatro San Carlo di Napoli dal 1998 al 2006 e sovrintendente del Teatro Lirico di Cagliari dal 2004 al 2011, è stato, per oltre quarant'anni, titolare di cattedra di violino tra i conservatori di Avellino e Napoli e docente in materie di organizzazione dello spettacolo in master universitari. Dal dicembre 2020 è direttore generale della Fondazione Ravello con piena responsabilità della Villa Rufolo che nel 2023 ha registrato il record di visitatori, 303mila, per un incasso derivante dagli ingressi di oltre due milioni di euro. Attualmente è direttore artistico ad interim dopo il passaggio di Alessio Vlad al Teatro Regio di Parma, in attesa del nuovo bando di selezione. Proprio Pietrantonio ha curato la proposta artistica di base del Festival di Ravello 2024 (72esima edizione) per l'ammissione alla contribuzione presso il Fus (Fondo Unico per lo Spettacolo).

«Questa riconferma mi gratifica perché riconosce e premia il lavoro fin qui svolto in maniera appassionata con il pieno supporto di tutti i collaboratori della fondazione - dichiara Pietrantonio - e degli enti locali che ringrazio. Mi auguro per il prosieguo la stessa sinergia sociale e culturale con il territorio a cui sono legato. Qui sono stato ben accolto dalla comunità ravellese e il mio impegno sarà di continuare a lavorare in maniera determinata ed entusiasta».

Intanto il 2024 è anche l'anno della nomina del nuovo presidente della Fondazione. Il mandato di Dino Falconio scadrà, infatti, il prossimo luglio.