Cina, trovate antiche sculture di un animale mitologico: metà drago e metà tartaruga

LEGGI ANCHE

Una creatura mezza drago e mezza tartaruga. Un gruppo di archeologi ha ritrovato in Cina cinque statue acefale dell'animale mitologico «». Il ritrovamento è avvenuto nei pressi del Grande Canale, il corso d'acqua che collega Pechino e Hangzhou, nella provincia orientale dello Zhejiang. L'ufficio cittadino per il patrimonio culturale ha spiegato a Xinhua che le sculture sono state scoperte a 300 metri di distanza dal canale nella città di Botou, nella provincia dell'Hebei.Tre delle sculture erano impilate verticalmente, mentre altre due sono state ritrovate a qualche distanza. La scoperta sembra corroborare l'antica leggenda che un tempo «nove Bi Xi» stavano a guardia del fiume che da 2.500 anni collega Pechino e Hangzhou. Secondo gli abitanti del luogo, le sculture risalgono alla dinastia Qing (1644-1911) e sono state collocate nel canale per proteggerlo e per misurare il livello dell'acqua.Si ritiene anche che le loro teste siano state tagliate in modo da non farle «scappare a nuoto» dal loro compito di combattere i demoni dell'acqua. Bi Xi, il sesto dei nove figli del drago delle leggende cinesi, è una creatura favorevole che spesso compare con l'aspetto di una tartaruga con una testa di drago e una tavola di pietra sopra al proprio guscio. L'ufficio ha detto che gli archeologi stanno ancora indagando su origini e funzioni delle cinque sculture, come anche sui loro legami con il Grande Canale.