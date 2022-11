«L'ingresso dell'ufficio postale di Bagnoli è oscurato e malridotto»

«Non un seminterrato bensì l'ingresso di un ufficio postale del quartiere di Bagnoli, alla periferia di Napoli. Di norma l'ufficio postale è uno dei posti più frequentati dai cittadini e dovrebbe predisporre delle norme di sicurezza ben salde. Non è così però in questo ufficio, come si vede in foto», è la segnalazione che arriva oggi al Mattino.it.

«L'ambiente è completamente oscurato oltre che malridotto, mettendo a rischio la sicurezza di chi si trova a transitare in quello spazio. Inoltre, l'ingresso è completamente isolato dalla strada, creando quindi il pericolo di rapine per i clienti che si apprestano ad entrare o ad uscire dall'ufficio».